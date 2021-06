La turneul de la Bag Hombug, de categoria WTA 250 și dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, jucătoarele vor fi urmărite de până la șase sute de spectatori zilnic. Turneul ar fi trebuit să aibă ediția inaugurală anul trecut. Acesta a fost amânat până în această vară din cauza pandemiei de COVID-19. Printre sportivele care vor mai lua parte la eveniment se vor afla și Angelique Kerber, ambasadoarea competiției, Petra Kvitova sau Andrea Petkovic.

Turneul de la Bad Homburg este un turneu de antrenament pentru Simona Halep. Imediat după terminarea competiției, românca va evolua la turneul de la Wimbledon, unde va încerca să își apere titlul câștigat în fața Serenei Williams, în 2019.

Recent, jucătoarea de tenis româncă și-a reluat antrenamentele, după ce a fost nevoită să facă pauză aproape o lună, în urma accidentării suferite la gambă în timpul turneului de la Roma, în meciul cu Agelique Kerber.

Iubesc acest sport , acum înțeleg de ce am trăit pentru tenis atât de mulți ani și de ce m-am simțit atât de bine să fiu sportiv profesionist la cel mai înalt nivel. Firesc, nu e ușor să fii acolo, obosești din toate punctele de vedere. Acum am realizat cât de puternică am fost.

„Primele mele lovituri după trei săptămâni și jumătate. Simt că perioada de absență a fost chiar mai mare, mi-a lipsit foarte mult să joc. Însă perioada asta a fost bună pentru că am simțit ce simt cu adevărat pentru tenis și ce sentimente am atunci când nu pot juca.

