„Ministerul Tineretului şi Sportului marchează Ziua internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace printr-o veste îndelung aşteptată: meciurile organizate pe teritoriul României în cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal EURO 2020 se vor defăşura cu spectatori în tribune. Prin aprobarea Memorandumul prezentat de Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul ultimei şedinţe de guvern, Guvernul României s-a angajat să adopte legislaţia necesară, astfel încât meciurile din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal Euro 2020 organizate în 2021 pe teritoriul României să se poată desfăşura cu prezenţa în tribune a unui număr maxim de 13.000 de spectatori, reprezentând 25% din capacitatea tribunelor Arenei Naţionale", se menţionează în comunicatul citat.

În contextul pandemiei de coronavirus, decizia Guvernului României este justificată, pe fondul angajamentelor asumate de România, de faptul că exista riscul excluderii din circuitul EURO 2020, ca urmare a deciziei UEFA ca toate meciurile din cadrul turneului să se desfăşoare cu spectatori, într-un regim controlat şi sigur din punct de vedere al sănătăţii fanilor.

„Această decizie a Guvernului României vine să încununeze toate eforturile depuse până acum de ţara noastră, atât din punct de vedere financiar, cât şi uman şi logistic. Avem şansa istorică de a fi parte a unui eveniment sportiv de anvergură şi de a demonstra că ne putem onora obligaţiile la cele mai înalte standarde de organizare şi siguranţă sanitară. Spectacolul sportiv rămâne o mare bucurie pentru noi toţi, iar calitatea de organizatori este un motiv de recunoaştere a capacităţii noastre în acest sens, deci de mândrie naţională", a spus ministrul Eduard Novak.

Angajamentele asumate de România au presupus investiţii cu impact pe termen lung, care au sprijinit puternic economia, într-o perioadă dificilă.

Structura Locală de Organizare a EURO 2020 la Bucureşti şi Federaţia Română de Fotbal au pregătit un plan de acces al spectatorilor într-o proporţie de 25% din capacitatea Arenei Naţionale - locul unde vor fi găzduite cele 4 meciuri atribuite. Pilonii pe care s-a construit acest scenariu sunt:

Fiecare spectator va fi testat şi/sau verificat în ziua meciului.

UEFA nu impune testare individuală, dar a dat ca exemplu planul suplimentar de la Bucureşti, pe care îl susţine şi la care contribuie financiar.

Suporterii străini care şi-au păstrat biletele sunt core fans, astfel încât îi interesează doar meciurile, nu turismul. Există, deci, o probabilitate extrem de redusă ca aceştia să stea mai mult de 48 de ore pe teritoriul României.

Nu se creează precedent pentru alte evenimente, EURO având regim special. Este declarat eveniment 'de interes public şi de importanţă naţională' prin HG 1093/2013.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală. Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei.

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00), relatează Agerpres.