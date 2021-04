Barty, 24 ani, laureata ultimei ediţii de la Miami (2019), care nu a mai jucat din februarie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, a fost în control în finala cu Bianca Andreescu, cap de serie 8, care la scorul de 6-3, 3-0 a primit îngrijiri medicale la glezna dreaptă, înainte de a abandona după ce a pierdut următorul ghem.

„Ştiu că s-a vorbit mult despre clasament, dar eu nu am jucat deloc anul trecut şi nu mi-am îmbunătăţit punctele mele. Da, nu am pierdut puncte, dar nici nu am câştigat pentru că nu am jucat deloc. Au fost fete care au avut şansa de a câştiga mai multe puncte, aşa că eu simt că merit pe deplin locul meu în partea de sus a clasamentului'', a declarat Barty după meci.



Australianca plănuieşte să joace săptămâna viitoare la Charleston, înainte de a merge în Europa, la Stuttgart, relatează Agerpres.