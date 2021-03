Sportivul Omar Sayed Shaaban, în vârstă de doar 21 de ani, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness realizând cel mai mare salt din apă folosind un monofin(labe de înot cu o singură lamă).

Timp de nouă ani, acest record nu a mai fost doborât. Pentru această probă sunt folosite labele de înot cu o singură lamă, pentru ambele picioare. Omar studiază ingineria civilă, iar ideea de a doborâ un record mondial a venit în 2015.

Omar a început să se ocupe cu înotul la opt ani, când s-a înscris la școala locală de înot, la clubul de canotaj. Un an mai târziu, s-a alăturat Clubului Canalul Suez unde a practicat înotul 12 ani, mulți dintre aceștia ca înotător sprinter profesionist.

Pentru a dezvolta capacitățile de înot asemănătoare unui delfin, Omar face trei antrenamente pe zi, de două ori în bazin și o sesiune de gimnastică între cele două sesiuni de înot.

„Exersez ca să îmi măresc frecvența bătăilor membrelor și să obțin mușchi mai rigizi”, a explicat Omar.

„Scopul meu nu este însă niciodată să îmi măresc masa musculară”, adaugă atletul. „Mușchii mai mari îngreunează sprintul în apă, așa că mă antrenez pentru a menține ciclul de tăiere, pentru a-mi spori flexibilitatea, pentru a-mi îmbunătăți reflexele musculare și, bineînțeles, pentru a avea picioare mai puternice”, a explicat Omar.

