Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 3 mondial şi cap de serie numărul 3, a obținut victorie în urma meciului cu Caroline Garcia, numărul 51 în topul WTA, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-0, după aproape 2 ore de joc.

Garcia a început mai bine ca Halep, servind foarte eficient, cu 3 aşi în primul set şi procentaje de peste 70% atât la primul, cât şi la al doilea serviciu. Setul doi a debutat direct cu un break în contul lui Garcia, care părea că se îndreaptă spre furnizarea unei surprize.

Halep a câştigat setul doi cu 6-4, ca mai apoi, în decisiv, Garcia să fie de nerecunoscut. Simona Halep s-a impus categoric în ultimul set cu 6-0 şi s-a calificat în turul 3, unde o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre Anastasija Sevastova (57 WTA, 30 ani) şi Cori Gauff (36 WTA, 17 ani).

Întrebată la finalul meciului ce s-a schimbat la 0-1 la seturi şi 1-3 în setul 2, Simona Halep a declarat că se aştepta la un meci greu în faţa Carolinei Garcia, deoarece ea serveşte de fiecare dată foarte bine şi e greu de returnat împotriva ei.

„Serviciul meu nu a fost foarte puternic azi, aşa că am fost sub presiune. În setul doi m-am relaxat puţin, am schimbat strategia, am făcut-o să joace mai mult pe forehand. Ea a început să greşească tot mai mult, moment în care mi-am recăpătat încrederea că pot să revin.”, a explicat Halep cele întâmplate în teren.

„Nu am mai jucat de la Melbourne şi pare că îmi găsesc ritmul mai greu. Mai ales că m-a supărat şi umărul. Încerc să dau tot ce am mai bun, meci de meci, şi să mă bucur de tenis cât mai mult posibil şi să încerc să câştig fiecare partidă pe care o joc.”, a mai spus românca, la despărţirea de publicul spectator de pe arena din Miami.

Pentru calificarea în turul 3 la turneul Miami Open, Simona Halep are asigurate 65 de puncte WTA şi un cec în valoare de 26.000 USD, relatează Mediafax.