„A fost ca un „roller coaster“ acest meci, fără îndoială. Din nefericire pentru mine, n-am putut să profit de şansele pe care le-am avut să câştig primul set. Cred că acolo a fost cheia meciului. Eu trebuia să câştig primul set, când am avut avantaj de un break. Am luptat, dar am pierdut patru sau cinci game-uri la rând şi asta n-ar trebui să mi se întâmple mie.”, a declarat Kvitova în urma înfrângerii.

„Am făcut un al doilea set foarte bun. Cred că toate game-urile „pe care le-am jucat în cele două ore au fost destul de strânse, au fost multe egalităţi. Ea a câştigat, a avut o zi foarte bună, a jucat excelent.”, a adăugat aceasta.