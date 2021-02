„Ca să încheiem circul ăsta. Lucarelli (n.r. - managerul clubului Parma) m-a sunat imediat din interiorul clubului și a spus că Giovanni amenință că dacă nu face el transferul, nu se mai face deloc. Gigi Becali i-a dat mandat. I-a dat unul și în iarnă și nu a putut face absolut nimic cu el, a expirat în ianuarie. Acum au sunat direct la patron. Bravo lor, felicitări lui Gigi Becali că a reușit să vorbească cu patronul Parmei și să își obțină milioanele.

Mă bucur pentru el, dar ceea ce a făcut e foarte urât. M-a sunat apoi să îmi vorbească frumos. Mi-a zis că-mi dă 100.000 mii. Eu nu sunt o țărancă, să stau să întind mâna la Gigi Becali. Am un contract cu Dennis Man, prin care pot să ia 10% din salariul pe următoarea perioadă. Ce mi-a zis mie Gigi Becali, că îți dau eu 50.000, că îmi dă și Giovanni 50.000, e probabil pentru managerii cu care au fost ei obișnuiță să facă transferuri.

Eu sunt Anamaria Prodan și sunt peste familia asta cu foarte mult, din toate punctele de vedere. Giovanni Becali nu a făcut nimic, decât rost de numărul patronului Parmei, pe care i l-a dat lui Gigi Becali.

Eu nu am cerut niciodată ceva lui Gigi Becali. Din respect și prietenie nu i-am cerut vreodată un leu. Nu mi-a dat un leu în viața lui. Soțul meu când a plecat de la Steaua a plătit milioane de fiecare dată, cu toate că dacă patronul Stelei era corect, nu ar fi făcut așa ceva. Marea datorie morală a lui Gigi Becali era ca în momentul în care știa că eu am făcut absolut tot, să aibă demnitatea să îmi spună «Ana, așa vreau eu».

Și așa făcea, nu mă interesa, oricum nu luam niciun ban de la Gigi. Giovanni vrea să-și ia 500.000 în 5 ani, câte 100.000 pe an. Eu știu de la oamenii de la club, am mesaje în care mi se spune «Nu știu cum Giovanni Becali a ajuns în acest transfer, ne-am pomenit peste noapte cu el»”, a declarat Anamaria Prodan la PRO X, citat de Gsp.ro.

Ulterior, impresarul a susținut că Dennis Man și tatăl său au primit amenințări din partea verilor Gigi și Giovanni Becali!

„Ieri l-au terorizat pe Dennis și taică-su să rupă contractul cu mine și să semneze cu Giovanni. L-au amenințat că nu se mai face transferul. Am vorbit astăzi o oră, aseară 4 ore. Erau disperați. Le-a zis Dennis Man foarte clar în față că nu va rupe contractul cu mine orice se va întâmpla. L-au obligat să scrie o hârtie acum, să stea Giovanni lângă el la contract, doar de disperare să își ia Giovanni Becali niște bani.

Dennis Man mi-a spus exact așa: «nu are cum să mă oblige nimeni să semnez cu Giovanni Becali, eu sunt sub contract cu dumneavoastră». Tatăl lui mi-a spus «așa ceva nu am trăit niciodată. Am crezut că plecăm de la Steaua cu capul sus, cu o îmbrățișare și cu mulțumiri. Am plecat urât, în halul în care am plecat»”.

„Eu nu mai pot să lucrez cu Gigi Becali, este dezamăgirea mea. Într-adevăr, îmi pare rău să spun, nu are nimic sfânt în el. Domnule Becali, știu că ascultați: ceea ce vă spun eu acum e că nu sunteți un om al lui Dumnezeu. Este un om de afaceri care trădează și face rău. Atât. Eu când spun lucrurile astea mi le asum. Dacă avea demnitate, nu avea cum să oblige jucătorul să rupă un contract”, a adăugat Anamaria Prodan.