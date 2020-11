„Tare rău mi-ar părea să dispară tenisul, aşa cum s-a întâmplat cu gimnastica. Noi am avut noroc cu această Halep, care a apărut nimeni nu ştie de unde, în afară de familie, care a făcut sacrificii să o aducă în această poziţie. Toate celelalte ţări din apropiere, că e Cehia, că e Polonia, că e Ungaria, bagă bani în infrastructură. Şi în plus la noi nu mai există specialişti, nici acele şcoli primare pentru sport ca să faci un specialist. Noi am ajuns acum să căutăm antrenor de gimnastică în străinătate. Atâta timp cât trăieşti cu un sport care are buget de 0,00... nu văd niciun fel de lumină la capătul tunelului”, a declarat Ţiriac.

El consideră că tenisul actual este mai puţin atractiv decât în urmă cu 30 de ani.

„După părerea mea tenisul, nu de pe vremea noastră, de acum 30 de ani, să zicem, era mult mai spectaculos decât este acum. Acum tenisul este mult prea repede, este foarte împărţit, ai ATP ai WTA, ai Grand Slam-urile. E foarte greu să ajungi la un context comun între toate aceste organizaţii şi să faci ceva bine pentru tenis. După părerea mea, mingea trebuie mărită, şi eu cânt asta de 25 de ani, dar nu cu 1% sau 2%, ci cu 10-15%. Jocul se face mai încet şi tehnica are un cuvânt mult mai mare de spus decât ruperea mingii de fiecare dată”, a mai spus Ion Ţiriac.