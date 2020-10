Rusul Khabib Nurmagomedov a obținut a 29-a victorie în UFC, în fața lui Justin Gaethje, care a abandonat după ce Khabib i-a aplicat procedeul „triangle choke”. Plin de emoții, acesta și-a anunțat retragerea, declarând că nu mai poate lupta după ce tatăl său a decedat, informează Gazeta Sporturilor.

Bunul său prieten, Cristiano Ronaldo, a postat pe pagina sa oficială de Instagram un mesaj pentru a-l încuraja: „Felicitări, frate! Tatăl tău este mândru de tine!”

An emotional Khabib has announced his retirement from UFC at 29-0, saying he can't continue to fight without his father who died in July. What a legacy he leaves behind 👑



(via @espnmma) pic.twitter.com/udat3PrDcg