Doctorul Carmen Dorobăţ, manager la Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi, a declarat că persoanele testate pozitiv cu noul coronavirus, dar asimptomatice, vor putea părăsi unitatea medicală cu aviz epidemiologic şi cu declaraţie pe propria răspundere că au condiţii corecte pentru carantină.

”Au trecut 48 de zile de când suntem în această luptă cu duşmanul necunoscut. Am învăţat multe, am câştigat noi experienţe, am cunoscut mai bine oamenii de lângă noi. De mâine (n. red. - joi, 16 aprilie) pacienţii asimptomatici pozitivi vor merge acasă cu aviz epidemiologic şi cu declaraţie pe popria răspundere că au condiţii corecte. Cei din judeţul Iaşi vor fi supravegheaţi telefonic de medicul curant şi psiholog. Vom vedea şi condiţiile de aplicare. Aşteptam condiţii de aplicare-transport, mod de urmărire în alte judeţe decât Iaşul. La Iaşi este organizat tot pentru un astfel de moment. Mâine vom vedea condiţiile”, susține Dorobăț.