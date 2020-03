Patronul FCSB, Gigi Becali, a spus ca din cauza pandemiei de coronavirus din Romania, vor fi afectate echipele si jucatorii din Liga 1.

Finantatorul a sustinut ca este gata sa reduca salariile jucatorilor atat timp cat nu se joaca fotbal in Romania si spune ca mai multe cluburi din Liga 1 vor lua aceasta masura.

"Sa vedem ce vom face. Raman la parerea ca la noi nu vor fi probleme pentru ca avem Sfanta Liturghie si se roaga preotii si calugarii. Am incredere in Dumnezeu, care ne va ocroti de boala. In 2-3 saptamani trece treaba asta cu coronavirusul. Dar sa nu vorbim despre asta.

Ce se intampla? Inca nu e o mare problema. Cred ca vom juca in viitorul apropiat. Fotbalistul trebuie sa castige bani daca munceste. Daca nu muncesti, atunci nu castigi bani. E forta majora si se pot face niste reguli. Se plateste doar 30%, 50% sau 60% din salarii. Sau nu se plateste pe perioada in care nu se joaca fotbal si se prelungesc contractele cu cateva luni. Daca le expira contractul in iunie, nu ii platesti pe jucatori in lunile astea in care nu se joaca si platesti dupa luna iunie. Daca nu e munca, nu ai cum platesti! Sau sa plateasca Guvernul. Are asa mari probleme Guvernul... Vai de cei din Guvern. Dar nu zic mai multe ca fac puscarie. E stare de urgenta si daca zici ceva de Guvern te baga la puscarie. Asa e proiectul de lege", a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.