Din cauza noului coronavirus, sportivii romani de la box si kaiac-canoe aflati in pregatire in Italia au parasit de urgenta Peninsula.

Lotul de kaiac-canoe al Romaniei a revenit, marti seara, din cantonamentul din Italia, aterizand pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti cu o cursa de linie. Sportvii vor sta zilele urmatoare in carantina la baza olimpica de la Snagov, dar acest lucru a starnit o adevarata revolta in randul angajatilor de acolo.

Canotorul Constantin Diba a declarat, la sosirea in Bucuresti, ca "Am plecat preventiv pentru ca se anunta ca toata tara va intra in carantina. Probabil vom sta 14 zile in carantina, ar fi pacat sa patim ceva in acest an olimpic", potrivit adevarul.ro.

"Noi am fost la 700 km de zona afectata. Purtam masti pentru precautie, atata tot. In niciun caz nu ne-am speriat de gripa, noua ne era frica sa nu ramanem pe acolo", a mai adaugat antrenorul lotului, Florin Popescu.

Sindicatul National de Sport si Tineret a comentat dur faptul ca sportivii romani care se intorc dintr-o zona cu risc, unde au fost confirmate nenumarate cazuri de infectare cu noul coronavirus, vor sta la Complexul Sportiv National Snagov.

"In cursul zilei de marti, sportivii lotului de haltere au fost mutati in Complexul Izvorani. CSN Snagov a fost eliberat pentru cei care vin din Italia. Restul sportivilor care erau in cantonament aici au fugit din baza la aflarea vestii. Oamenii sunt speriati de riscul la care se expun, au fost amenintati cu concedierea si s-au facut presiuni ca nimeni sa nu lipseasca in perioada urmatoare. Ministrul Ionut Stroe si directorul CSN Snagov obliga personalul sa deserveasca sportivii ce vor veni din Italia, desi riscul de a fi expusi la infectie cu coronavirus este major. Nu se respecta regulile aplicate celor care se intorc din Italia si care sunt trimisi in carantina la domiciliu si nu este protejat personalul care deserveste baza sportiva. Este inadmisbil ca oamenii sa fie fortati sa lucreze in centru de carantinare", se arata intr-un comunicat transmis de acesta.