Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, joi seara, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-2.

Halep (28 ani), principala favorita, a obtinut victoria la capatul unui meci disputat, care a durat o ora si 36 de minute.

Romanca a reusit sa castige, ca si in turul anterior, dupa ce a pierdut primul set si si-a luat astfel revansa in fata belarusei (21 ani, 13 WTA), care se impusese in ianuarie, in sferturile turneului de la Adelaide, cu 6-4, 6-2.

Fiecare jucatoare si-a facut serviciul in primele ghemuri, dar Sabalenka a reusit sa se desprinda la 4-2, Halep a recuperat break-ul (3-4), dar apoi si-a pierdut din nou serviciul, adversara castigand primul set cu 6-3. Belarusa a avut un plus de forta si de mobilitate in acest set, in timp ce Halep a fost mai mereu departe de minge.

In actul secund, romanca si-a ridicat nivelul, Sabalenka a gresit mai mult, iar acest lucru s-a vazut pe tabela: Halep a condus cu 2-0, cu 4-1, incheind setul cu 6-2.

Citeste si: Halep: Sunt pe final de cariera, dar nu ma gandesc la retragere

In decisiv, Halep a facut break la 2-1 in favoarea sa, iar apoi si-a consolidat avantajul, desprinzandu-se la 4-1. Sabalenka a mai luat un ghem, dar Simona s-a impus cu 6-2.

Halep a avut 2 asi in acest meci si procentaje superioare la ambele servicii, al doilea fiind mai bun decat primul. Simona a avut 12 mingi direct castigatoare si 12 erori neprovocate, iar Sabalenka 17 winners si 20 de erori nefortate.

Simona Halep are acum 3-1 in meciurile directe cu Sabalenka, pe care a mai invins-o in 2018, la Shenzhen, cu 6-2, 6-2, in sferturi, si la Cincinnati, cu 6-3, 6-4, in semifinale.

Halep si-a asigurat un cec de 198.830 de dolari si 185 de puncte WTA, iar urmatoarea sa adversara va fi americanca Jennifer Brady (24 ani, 52 WTA), care a trecut joi de spaniola Garbine Muguruza cu 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Citeste si: Simona Halep - pe locul al doilea in clasamentul WTA

Romanca a castigat ambele partide cu Brady, in 2019, la Toronto, in turul secund, cu 4-6, 7-5, 7-6 (5), si anul acesta in primul tur la Australian Open, cu 7-6 (5), 6-1.

Halep a castigat titlul la Dubai in 2015, iar anul trecut s-a oprit in sferturile de finala, invinsa de elvetianca Belinda Bencic, potrivit Agerpres.