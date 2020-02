Initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii 104/2008, privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, aflata in acest moment la Camera Deputatilor, prevede pedepse de pana la 5 ani de inchisoare pentru fabricarea, oferirea, vanzarea, dar si administrarea acestor substante.

"Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vanzarea, punerea in vanzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc si a produselor care contin substante dopante cu grad mare de risc, fara drept, constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi", se arata in document.

La acest capitol intra steroizii, principala categorie de substante dopante folosita atat de sportivii profesionisti, cat si de cei amatori, dar si hormonii de crestere si substantele chimice care sporesc producerea naturala de testosteron si hormoni de crestere.

Conform documentului aflat la Camera Deputatilor, si indemnul la consumul ilicit de substante dopante va constitui infractiune daca modificarea legislativa va fi aprobata, fiind pedepsit cu inchisoare de pana la 3 ani. In cazul in care faptele savarsite duc la moartea victimei, pedepsele pot ajunge pana la 7 ani de inchisoare.

Modificarile Legii 104 au fost propuse de catre Agentia Nationala Anti-Doping in urma consumului inregistrat, mai ales in salile de culturism si fitness. In momentul de fata, traficul de substante dopante de mare risc este considerat contraventie si se sanctioneaza cu amenda de pana la 25.000 de lei.

Citeste si: Bar Rafaeli si parintii sai, suspectati de spalare de bani si evaziune

"Noi vrem sa treaca sub incidenta penala. Suntem una dintre putinele tari care nu am incriminat aceasta zona. De asemenea, prin modificarea legislativa noi cerem ca toti instructorii din salile de forta sa fie pregatiti din punct de vedere antidoping si sa le povesteasca oamenilor. Atentie, a nu se confunda aceste substante cu proteinele care se comercializeaza si sunt permise. Dar pe site-uri se vand steroizi si hormoni de crestere fara niciun fel de problema, pentru ca daca ii prinzi, dar este foarte greu sa ii prinzi, platesc o amenda de 25.000 de lei si la revedere, merg mai departe. Poti sa il prinzi pe un om de 10 ori cu steroizi si nu ai ce sa ii faci mai mult decat sa ii confisti marfa si sa ii dai amenda. Motivul pentru care noi vrem sa facem aceasta modificare este urmatorul, daca noi, cei care ne ocupam de metodele interzise in Romania, avem informatii despre o persoana care incalca reglementarile antidoping si care utilizeaza metode interzise si administreaza sportivilor, pentru care statul roman cheltuie bani publici, si astfel riscam sa pierdem medalii, nu il putem depista fara ajutorul politiei. Dar acum nu raspunde nimeni si sunt cazuri in care se poate ajunge la deces. O sa cerem Ministerului Sanatatii sa solicite medicilor legisti sa fie mai atenti si sa ne informeze cand gasesc substante cu grad mare de risc in cazul deceselor", a declarat presedintele ANAD, Cristian Balaj.

La nivel European, doar Romania si Bulgaria au ramas in urma in ceea ce priveste absenta incriminarii substantelor dopante cu grad mare de risc, mai spune Balaj: "In momentul de fata dintre tarile Uniunii Europene, doar in Bulgaria si Romania sunt contraventii traficul de hormon de crestere si steroizi, pentru celelalte tari sunt considerate infractiuni. Si vorbim aici de traficul de steroizi, hormoni de crestere si uneori stimulente. Si daca sunt considerate contraventii nu se pot asculta telefoane, nu se pot face interventii, nu se poate face mandat de perchezitie, absolut nimic".

In Romania exista aproximativ 800 de sali de forta, care au un certificat antidoping din partea ANAD, in sensul ca o persoana angajata a firmei respective a participat la un curs de instruire al Agentiei Nationale Anti-Doping.

Pentru o sala de fitness, primul pas este sa desemneze o persoana care sa participe la un curs de instruire pe care Agentia Nationala Anti-Doping il organizeaza.

Citeste si: Tanar, condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce a ucis u

"Persoana respectiva vine, se instruieste trei zile, dupa care, conform legii 104, ei ar trebui sa transmita o serie de documente care sunt verificate si se emite un certificat antidoping. In momentul de fata sunt undeva la 800 de sali de culturism si de fitness autorizate. Chiar daca noi am inregistrat 1.100-1.200 de sali, unele societati s-au mai inchis si pot spune ca sunt undeva pe la 800 de sali de culturism si fitness, fiecare sala avand o persoana instruita de catre Agentia Nationala Anti-Doping. Si am inceput procesul acesta in 2011. Dar una dintre modificarile legislative prevede si obligativitatea ca fiecare punct de lucru sa se autorizeze, pentru ca sunt firme care au 20 sau 30 de sali deschise si un singur om care este instruit de catre ANAD, pentru ca asta spune legea in momentul de fata. Si persoana instruita va trebui sa fie instructor de fitness sau sa fie absolventa a facultatii de sport, ca sa nu mai vina contabilul, asa cum ne-am trezit pana acum, sau un angajat care nu are nicio treaba cu sala", a declarat Florin Baetii, director in cadrul ANAD.

In ceea ce priveste controalele la salile de culturism si fitness, ANAD are atributiuni limitate conform legii in forma actuala, neavand dreptul sa verifice spre exemplu nici macar vestiarele: "In cadrul controalelor vedem in primul rand daca exista autorizatie de functionare din partea noastra, apoi verificam suplimentele aflate spre vanzare. Ei au obligatia sa trimita si o lista cu suplimentele alimentare comercializate si notificarile de punere pe piata emisa de catre directiile de sanatate publica. Si noi verificam daca sunt OK, pentru ca ne-am trezit la inceputuri ca era altceva. Si verificam efectiv si incaperea, dar mai mult decat a vedea nu putem face, pentru ca suntem limitati in activitate".

Agentia Nationala Anti-Doping va pune la punct si o platforma online prin care doreste sa extinda capacitatea administrativa, dar care va avea si un rol de formare si educatie in acest domeniu, potrivit Agerpres.ro.

"Noi ne dorim prin modificarile legislative sa ajungem nu numai catre sportivii de performanta, ci si catre persoanele care se afla in salile de fitness. Acum avem un program cu fonduri europene, POCA, in valoare de doua milioane de euro, prin care construim o platforma si fiecare sala de fitness trebuie sa aiba un cod. Acest program are ca obiectiv cresterea capacitatii administrative si aici intra si modificarile legislative de formare si educatie, pentru ca ne dorim sa ajungem, asa cum v-am spus, nu numai la sportivii de performanta. In plus, mai avem in gand sa facem inca un proiect Erasmus si sa mergem mai mult catre salile de fitness, este un obiectiv al nostru, sper ca in doua luni de zile sa fie finalizat. Ar trebui sa mergem catre toate federatiile, pentru ca au sportivi care merg la sali si care devin exemple pentru tinerii care vor sa ajunga ca ei", a mai spus Cristian Balaj.