Simona Halep, numarul trei mondial, a fost invinsa de spaniola Garbine Muguruza cu 7-6 (10-8), 7-5, joi, la Melbourne, in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.



Muguruza (26 ani, 32 WTA) a obtinut victoria dupa doua ore si 5 minute, gratie unui joc foarte ofensiv, foarte agresiv, prin care a impins-o si a presat-o mereu pe Halep.

Meciul a fost unul pe muchie de cutit de la un capat la altul, in care Halep si-a creat multe oportunitati, dar Muguruza s-a salvat cu serviciul.

Pentru iberica este prima finala la Melbourne si a patra de Mare Slem din cariera, dupa titlurile castigate la Roland Garros in 2016 si Wimbledon in 2017, pierzand o finala la Wimbledon in 2015.

Halep, campioana la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019, a fost aproape de a doua sa finala la Melbourne, dupa cea pierduta in 2018 in fata danezei Caroline Wozniacki.

Primul set a fost unul foarte echilibrat, in care ambele jucatoare au avut avantaj la un moment dat. Halep a fost la conducere cu serviciul pana la 3-2, apoi Muguruza a reusit trei ghemuri consecutive si s-a desprins la 5-3. Halep a revenit in joc si a reusit sa egaleze (5-5), a avut 6-5 si a ratat doua mingi de set, iar apoi s-a ajuns in tiebreak. Muguruza a condus cu 3-0, Halep a facut apoi patru puncte consecutive, a salvat doua mingi de set, a ratat alte doua (7-6 si 8-7), iar in cele din urma iberica a reusit sa se impuna cu 10-8.

In actul secund, Halep a reusit sa rupa echilibrul si s-a desprins la 4-2, apoi a avut 5-3, dar nu a reusit sa fructifice acest avantaj, Muguruza intorcand soarta setului si castigand cu 7-5, dupa patru ghemuri consecutive.

Halep a avut 2 asi, iar Muguruza 10, romanca a facut o dubla greseala, iar iberica doua. Ambele jucatoare au avut procentaje reduse la mingile concretizate de break, Halep 3/13 (23%), iar Muguruza 4/14 (29%). Spaniola a avut de doua ori mai multe mingi direct castigatoare, 39-20, dar si multe erori nefortate, 44-23. Doar trei puncte a avut in plus Muguruza la total, 90-87.

Muguruza are acum 4-2 in meciurile directe cu Halep (28 ani), pe care a invins-o in 2014 la Wuhan cu 2-6, 6-2, 6-3, in turul secund, in 2015 la Galati in Fed Cup, cu 6-4, 6-3, si in 2017 in finala de la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Romanca s-a impus in 2015 la Stuttgart in optimi, cu 3-6, 6-1, 6-3 si in 2018 la Roland Garros, in semifinale, cu 6-1, 6-4, dupa care a cucerit titlul. Cele doua trebuiau sa se mai intalneasca o data, in 2018, in semifinale la Doha, dar Halep s-a retras inaintea meciului din cauza unei accidentari.

Halep, a patra favorita la Melbourne, va primi un cec de 1.040.000 dolari australieni si 780 de puncte WTA. Simona fusese invinsa in optimi la editia de anul trecut.

Garbine Muguruza va juca in finala cu americanca Sofia Kenin (15 WTA), care a dispus in prima semifinala de liderul mondial, australianca Ashleigh Barty, cu 7-6 (8/6) 7-5, un scor aproape identic cu cel din a doua semifinala.