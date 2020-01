"Odihniti-va in pace, Kobe Bryant si toti cei care si-au pierdut viata azi. Pierderea ta pune totul in perspectiva. Iti multumesc pentru ca ne-ai inspirat pe multi dintre noi in a ne urma visurile", a scris Halep pe Twitter.

RIP Kobe Bryant and all those who lost their lives today 💔

Your loss puts everything in perspective.

Thank you for inspiring so many of us to follow our dreams