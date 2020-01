Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o, marti, la Melbourne, pe americanca Jennifer Brady, cu 7-5 (5), 6-1.

Halep (28 ani), a patra favorita, s-a impus intr-o ora si 36 de minute, dominand setul al doilea dupa ce primul a fost foarte echilibrat.

Romanca si-a pierdut serviciul in ghemul de debut al intalnirii, Brady a avut apoi 2-0, 3-1 si 4-2, dar Halep a reusit egalarea, 4-4, si a preluat conducerea (5-4). La 5-5, Halep si-a pierdut serviciul la capatul unui ghem in care a trecut prin emotiile unei posibile accidentari, dezechilibrandu-se si cazand pe spate. Simona a primit ingrijiri medicale in pauza dintre ghemuri, dar a putut continua si a jucat cu mai multa determinare, salvand trei mingi de set si trimitand partida in tiebreak. Halep a rupt echilibrul la 3-2, cu un mini-break (4-2), Brady a egalat, 4-4, dar romanca s-a desprins din nou, a avut 6-4 si a incheiat cu 7-5.

Halep a inceput in forta actul secund, cu break, apoi a condus cu 2-0, Brady a luat un ghem revenind de la 0-30, dar pana la final doar romanca a fost pe teren, castigand setul cu 6-1.

Simona Halep a avut 2 asi si nu a facut nicio dubla greseala, in timp ce Brady a reusit 4 asi si a comis 3 duble greseli. Romanca a avut procentaje mai bune la ambele servicii, a castigat toate venirile la fileu, a avut mai putine mingi direct castigatoare (20-24), dar si mult mai putine erori neprovocate, 23-35.

Halep (28 ani), care a pierdut in optimi la editia de anul trecut la Melbourne si a jucat finala in 2018, a mai infruntat-o o singura data pe Brady (24 ani, 49 WTA), anul trecut, la Toronto, castigand cu 4-6, 7-5, 7-6 (5) in turul al doilea.

Brady a avut un inceput bun de an, cu victorii la Brisbane contra rusoaicei Maria Sarapova si australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial, inainte de a fi invinsa in sferturi de Petra Kvitova.

Simona Halep si-a asigurat 128.000 de dolari australieni si 70 de puncte WTA, iar in turul secund o va infrunta pe castigatoarea dintre britanica Harriet Dart si japoneza Misaki Doi, potrivit Agerpres.