Paturile fabricate de compania Airweave pentru JO suscita ingrijorare pentru baschetbalistul australian Andrew Bogut.

"Foarte buna initiativa...insa pana cand sportivii incheie competitia si miile de prezervative distribuite in satul olimpic incep sa fie folosite", a scris el pe Twitter.

Great gesture...until the athletes finish their said events and the 1000’s of condoms handed out all over the village are put to use........🙉🙈 https://t.co/4wzaoDHL34