Simona Halep anunta ca in anul 2020 nu va evolua pentru echipa Romaniei in Fed Cup, intrucat vrea sa fie 100% concentra pe participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



"Dupa discutii multe cu echipa, am ales Jocurile Olimpice. Ca sa fiu capabila si apta 100% in mintea mea cu pregatirea am ales sa joc doar la Jocurile Olimpice si o voi face cu mandrie si cu mare onoare. A fost o decizie foarte grea pe care a trebuit sa o iau, dar e cel mai bine pentru toti. Asa am hotarat impreuna cu echipa de Fed Cup. Oricum sunt alaturi de echipa intotdeauna cand joaca. Atentie, nu este o retragere de la Fed Cup, este doar an olimpic si am ales sa joc la Tokyo. Jocurile Olimpice reprezinta prioritatea mea pentru ca imi doresc tare mult sa castig o medalie, de aceea voi participa la tot ce se poate, simplu, dublu si dublu mixt. Voi face totul pentru a obtine un rezultat bun si sa aduc o medalie tarii noastre.

Cred in mine, mai ales dupa ultimele rezultate. Sunt hotarata sa fac si mai mult in tenis. Nu pot sa zic ca am visat la Wimbledon pentru ca mi-a fost foarte greu sa cred ca voi fi in stare sa castig pe iarba. Dar s-a intamplat, iar acest lucru mi-a dat mare incredere. Obiectivul meu principal si prioritatea mea sunt meciurile de la Jocurile Olimpice. Sper din tot sufletul sa aduc o medalie Romaniei. Iar dupa aceea, ce va veni pe langa va fi un bonus", a spus Halep, citata de jurnalul.ro.