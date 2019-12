Capitanul nationalei feminine de handbal a Romaniei, Cristina Neagu, a primit, luni, trofeul de cea mai buna jucatoare a lumii in 2018, din partea Federatiei Internationale de Handbal (IHF), in pauza meciului dintre echipele Japoniei si RD Congo, din Grupa D a Campionatului Mondial din Japonia, potrivit site-ului forului mondial.





Presedintele IHF, egipteanul Hassan Moustafa, si Kiyofumi Tamiaki, presedintele Molten, partenerul oficial al IHF, au fost cei care i-au inmanat trofeul handbalistei noastre. Neagu a fost recompensata si cu un cec de 10.000 de euro.

Pe 18 martie, Neagu devenea prima persoana care cucerea de patru ori trofeul acordat de forul mondial, dupa editiile din 2010, 2015 si 2016.

Interul stanga al nationalei Romaniei si al echipei CSM Bucuresti a reusit anul trecut sa castige titlul de golghetera al Ligii Campionilor, pentru a doua oara in cariera, cu 110 goluri. De asemenea, romanca a fost nominalizata in echipa ideala a competitiei, pentru a patra oara consecutiv, pe postul de inter stanga. Neagu a cucerit medalia de bronz cu CSM Bucuresti in cea mai importanta competitie europeana intercluburi, castigand titlul de campioana a Romaniei si Cupa Romaniei cu CSMB.

Neagu a fost cea mai buna jucatoare a nationalei Romaniei la EHF EURO 2018, competitie gazduita de Franta, in decembrie, conducand tricolorele in semifinalele competitiei pentru a treia oara in istorie si pentru prima oara dupa 2010. Neagu a ratat semifinala si finala mica (Romania s-a clasat pe locul patru), din cauza unei accidentari grave, care a tinut-o departe de teren pana luna trecuta.

Cristina Neagu a depasit jucatoare de legenda precum unguroaica Agnes Farkas si germanca Grit Jurack, devenind cea mai buna marcatoare din istoria Campionatului European, stabilind borna la 237 de goluri inscrise.

In ianuarie, Neagu a fost aleasa cea mai buna jucatoare din Europa in 2018, intr-o ancheta realizata pe pagina de Facebook a Federatiei Europene de Handbal (EHF), la care au participat peste 10.000 de fani. Neagu si-a adjudecat acest titlu pentru al doilea an consecutiv, scrie Agerpres.

Contracandidatele Cristinei Neagu pentru titlul de cea mai buna handbalista a lumii in 2018 au fost Ana Viahireva (Rusia), Amandine Leynaud (Franta), Stine Oftedal (Norvegia) si Estelle Nze Minko (Franta).

Romania are zi de pauza luni la Mondialul din Japonia, urmand sa joace marti contra Kazahstanului, in Grupa C, dupa 16-31 cu Spania si 29-24 cu Senegal.