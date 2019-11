Jucatoarea de tenis Bianca Andreescu, castigatoarea turneului de Grand Slam US Open 2019, urmeaza sa aprinsa saptamana viitoare luminile celui mai inalt brad de Craciun din Toronto.



Ceremonia urmeaza sa aiba loc pe 14 noiembrie, la ora locala 18.30, la Eaton Centre din Toronto.

Bradul de Craciun are 33 de metri inaltime, iar la eveniment a fost anuntata aparitia violonistului Dr. Draw si DJ-ul 4KORNERS.

In egala masura, se estimeaza ca vor asista mii de oameni.

Bianca Andreescu, in varsta de 19 ani, ocupa locul 5 in clasamentul mondial, iar anul acesta a castigat i turneele Indian Wells, Toronto si US Open, noteaza romaniatv.net.