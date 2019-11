USR Bucuresti ii solicita primarului Capitalei, Gabriela Firea, sa publice detaliile achizitiei de tramvaie, pentru a putea fi verificate de organele competente.



"Cumpararea tramvaielor turcesti ridica noi suspiciuni. Documentele achizitiei publice au fost secretizate, nu doar fata de publicul larg, ci si fata de concurentul care a pierdut licitatia. Mai precis, cei de la Astra Vagoane nu au primit din partea Primariei detaliile privind modul in care au fost punctate ofertele. De altfel, si componenta comisiei de evaluare a fost trecuta la secret. Iar asta in conditiile in care exista suspiciunea ca oferta producatorului din Turcia nu ar fi respectat caietul de sarcini.

Ii cerem Gabriela Firea sa publice de urgenta detaliile achizitiei astfel incat sa poata fi verificata de organele competente. Orice refuz de a pune la dispozitia publicului si a autoritatilor detaliile achizitiei ridica serioase semne de intrebare cu privire la corectitudinea procedurii si, mai ales, cu privire la interesul Gabrielei Firea in ascunderea acestor informatii", arata USR Bucuresti.