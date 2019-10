Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina la Turneul Campioanelor, scor 7-5, 6-3.





Meciul a durat o ora si 39 de minute.

Ambele jucatoare au fost castigatoare in prima etapa a fazei grupelor, iar dupa aceasta partida Elina Svitolina se califica in semifinale. Anterior, Elina Svitolina a invins-o pe Karolina Pliskova, iar Simona Halep a repurtat o victorie in fata Biancai Andreescu.

Simona Halep urmneaza sa joace impotriva Karolinei Pliskova in vederea accederii in penultimul act, noteaza ziare.com.

De asemenea, jucatoarea din Constanta ramane cu un premiu de 690.000 de dolari, avand asigurate 375 de puncte WTA.