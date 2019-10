Simona Halep a reactionat dupa ce a invins-o pe Bianca Andreescu in cadrul Turneului Campioanelor, scor 3-6, 6-7 (6), 6-3.



"Este o performanta incredibila sa fiu calificata de 6 ori la rand aici. Sunt mandra ca am ajuns din nou aici. A fost un meci greu, stiam ca e o adversara care joaca bine pana la final. Sunt fericita ca am castigat in sfarsit un meci aici. Sunt un pic moarta, dar am timp sa ma antrenez.

Presiunea am transformat-o in ceva bun. Am luptat cu o fata cu 10 ani mai tanara decat mine si sunt mandra. Ea a jucat incredibil la US Open. Le multumesc tuturor fanilor romani si celor din China", a declarat Halep, citata de digisport.ro.