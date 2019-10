Presa din Canada a reactionat in urma meciului Simona Halep - Bianca Andreescu din cadrul Turneului Campioanelor, care s-a incheiat cu victoria jucatoarei din Constanta, scor 3-6, 6-7 (6), 6-3.



"Bianca Andreescu a trebuit sa se descurce cumva dintr-o fundatura timpurie, in finalele WTA. Are acum doua infrangeri la rand dupa o serie de 17 victorii consecutive si este pentru prima data cand pierde de doua ori consecutiv. Ultima data s-a intamplat in iulie-august 2018. A fost prima intalnire din cariera cu o jucatoare pe care o admira din copilarie. Familia lui Andreescu provine din Romania, iar adolescenta a petrecut o perioada buna din copilarie in Romania", a scris Associated Press Canada.

"Bianca si-a infruntat idolul din copilarie si a avut un mare respect pentru ea", aratat si Radio Canada, potrivit digi24.ro.

