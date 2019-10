Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a sustinut miercuri la Forumul agricultorilor ca ii place foarte mult tot ceea ce inseamna pamant romanesc si cunoaste "munca aceea de jos", argumentand ca nu va iesi "ultimul din sala" intr-un clasament de prasit, transmite Agerpres.



"Vreau sa va spun o idee pe care am gandit-o cu domnul ministru Daea (Petre Daea, ministrul Agriculturii, n.r.) zilele trecute, care vine la minister, noaptea, ziua si discutam problemele pe care le aveti dumneavoastra. Chiar daca sunt imbracat la costum, chiar daca par eu uneori mai scortos, sa stiti ca imi place foarte mult tot ceea ce inseamna pamant romanesc, pamantul intr-un singur cuvant. Am cultivat si flori, am prasit, stiu ce inseamna si munca aceea de jos. Ii spuneam domnului ministru si cred ca daca la prasit ne intrecem nu ies ultimul din sala cu siguranta intr-un clasament. Dar vreau sa va spun ca eu, ca ministru de Finante, ori de cate ori a venit ministrul Daea cu o problema pe zona de agricultura, de zootehnie, cu mare drag am spus "da" si poate am mai adus si un plus", a transmis Teodorovici la Forumul fermierilor, potrivit Agerpres.

Ministrul Daea a replicat: "Confirm, confirm, confirm", in aplauzele fermierilor.

Ulterior, Teodorovici a sustinut ca oamenii politici nu trebuie aplaudati, ci trebuie scosi la tabla "pentru ceea ce promit si mai ales pentru ceea ce nu fac".

"Este obligatia noastra a celor care suntem oameni politici. Nu trebuie sa aplaudati, oamenii politici nu se aplauda niciodata, este obligatia lor sa faca ceea ce trebuie sa faca si ei trebuie trebuie scosi la tabla pentru ceea ce promit si mai ales pentru ceea ce nu fac".

"Forumul Agricultorilor - bilant si perspective", eveniment organizat de Ministerul Agriculturii impreuna cu Casa de Comert Unirea si Confederatia Meridian, este in desfasurare la Romexpo, unde potrivit organizatorilor au venit in jur de 11.000 de fermieri din toate colturile tarii.