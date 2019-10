Marian Dragulescu a devenit al 50-lea sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo, din 2020, dupa ce a obtinut biletul pentru finala de la sarituri, luni, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart.



Dragulescu, care va implini 39 de ani pe 18 decembrie, a prins finala cu a sasea medie din calificari, 14,624, dupa sarituri de 14,616, respectiv 14,633.

Cel mai titrat gimnast roman din toate timpurile, Marian Dragulescu va participa astfel pentru a cincea oara la Jocurile Olimpice. El are in palmares trei medalii olimpice, toate cucerite la Atena, in 2004, argint la sol, bronz cu echipa si la sarituri.

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in perioada 24 iulie-9 august 2020, scrie Agerpres.

Romania are asigurata calificarea a 50 de sportivi pana in acest moment (nominala sau locuri cota):