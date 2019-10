Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (locul 6 in ierarhia mondiala, favorita nr. 5) s-a calificat luni in turul al doilea al turneului WTA de tenis de la Beijing (China), dotat cu premii totale in valoare de 8.285.274 dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-2, 2-6, 6-1, de belarusa Aliaksandra Sasnovici (60 WTA).

In runda urmatoare, Andreescu o va intalni pe belgianca Elise Mertens (23 WTA) care a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-3, pe croata Petra Martic (17 WTA), potrivit site-ului Agerpres. Alte rezultate de luni: Turul 1

Anastasia Pavliucenkova (Rusia) - Veronika Kudermetova (Rusia) 6-0, 3-6, 7-6 (7/4)

Jennifer Brady (SUA) - Amanda Anisimova (SUA) 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-3

Madison Keys (SUA/N.11) - Karolina Muchova (Cehia) 6-4, 7-6 (7/5)

Caroline Wozniacki (Danemarca/N.16) - Lauren Davis (SUA) 6-1, 6-3 Turul 2:

Elina Svitolina (Ucraina/N.3) - Yafan Wang (China) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1)

Kiki Bertens (Olanda/N.8) - Daiana Iastremska (Ucraina) 7-6 (7/5), 6-3

Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Simona Halep (Romania/N.6) 6-2, 6-3

Katerina Siniakova (Cehia) - Jelena Ostapenko (Letonia) 6-2, 6-1.

