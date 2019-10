Simona Halep a fost eliminata in turul al doilea al turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale in valoare de 8.285.274 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-2, 6-3, de rusoaica Ekaterina Alexandrova, intr-o partida disputata luni.

Halep (28 ani), ocupanta locului 5 in clasamentul mondial, a acuzat probleme la piciorul stang pe parcursul jocului, solicitand interventia fizioterapeutului. Ea a fost recompensata cu un cec 41.625 dolari si 65 de puncte WTA pentru participarea la aceasta competitie. Reprezentanta tarii noastre, castigatoarea turneului de Mare Slem de la Wimbledon in acest an, a primit insa si o veste buna luni, WTA anuntand ca Halep si-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen (China), impreuna cu tanara jucatoare canadiana de origine romana Bianca Andreescu, campioana de la US Open. Halep si Andreescu se alatura astfel australiencei Ashley Barty si cehoaicei Karolina Pliskova, ocupantele primelor doua locuri in clasamentul WTA. Turneul Campioanelor de la Shenzhen, dotat cu premii totale in valoare de 14 milioane dolari, va avea loc intre 27 octombrie si 3 noiembrie, cu participarea celor mai bune opt jucatoare ale sezonului, potrivit site-ului Agerpres.

