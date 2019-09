Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat sambata ca s-a refacut dupa probleme la spate care au obligat-o sa abandoneze in optimile de finala la Wuhan (China), si crede ca va putea sa evolueze duminica, in primul tur al turneului WTA de la Beijing, informeaza AFP.

Laureata editiei din acest an a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, care a implinit vineri 28 de ani, s-a retras inainte de finalul primului set al partidei cu kazaha Elena Ribakina, disputata miercuri, in turul al treilea al competitiei de la Wuhan.

Anul trecut, ea a abandonat in primul tur al turneului din capitala Chinei, din cauza unei hernii de disc, care a fortat-o sa puna capat sezonului.

"Spatele meu este mai bine si ma tratez in fiecare zi. Am avut doua zile de repaus, iar astazi m-am antrenat. Cred ca pot sa joc maine"(duminica), a spus Halep, care se confrunta cu probleme recurente la spate incepand din 2008, potrivit Agerpres.

Reprezentanta tarii noastre, fosta numarul unu mondial, aflata in prezent pe locul al saselea in ierarhia WTA, se numara printre favoritele turneului de la Beijing, unde urmeaza sa infrunte in meciul de debut o jucatoare venita din calificari.