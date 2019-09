Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, care a castigat Openul Statelor Unite la tenis, dupa o finala cu americanca Serena Williams, a fost sarbatorita duminica in orasul ei natal, Mississauga, din provincia Ontario, informeaza AFP.



"Sunt cu adevarat binecuvantata", a spus cu aceasta ocazie tanara jucatoare (19 ani), toata numai un zambet, in fata adunarii organizate pentru a celebra succesul sau de la Flushing Meadows.

"Nu am ajuns aici peste noapte. A fost multa munca grea si sudoare, am intampinat multe dificultati", a adaugat ea.

"Daca eu o pot face, daca Serena o poate face, daca Roger (Federer) o poate face, daca Raptors (echipa de baschet din Toronto, campioana en titre a NBA) o poate face, atunci si voi puteti", a mai spus Bianca Andreescu, in aplauzele celor cateva sute de persoane prezente la eveniment, scrie Agerpres.

Cu aceasta ocazie, primarita din Mississauga, Bonnie Crombie, i-a inmanat Biancai Andreescu cheile acestui oras din apropiere de Toronto, urmand ca o strada sa poarte numele campioanei de la US Open.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Bianca este o sursa de inspiratie pentru toti canadienii, dar in special pentru tinerii canadieni, deoarece ea a demonstrat ca tinerii pot face toate lucrurile la care aspira", a spus la randul sau, cu aceasta ocazie, prim-ministrul canadian Justin Trudeau, aflat in campanie electorala pentru un al doilea mandat.

Bianca Andreescu a devenit prima jucatoare de tenis din Canada care a reusit sa castige un titlu de Grand Slam in era open (incepand din 1968), dupa ce a invins-o in finala de la US Open, cu 6-3, 7-5, pe Serena Williams, americanca ratand astfel sansa de a-si trece in palmares al 24-lea trofeu major, un record pentru circuitul profesionist.

Gratie acestei victorii, Bianca Andreescu a urcat pe locul al cincilea in clasamentul WTA, dupa ce se afla pe cea de-a 200-a pozitie in urma cu numai un an.

Inaintea victoriei Biancai, Toronto Raptors a devenit, in luna iunie, prima echipa non-americana care cucereste titlul de campioana a NBA.

Sloganul echipei de baschet din Toronto, "We the North" (Noi, Nordul) a fost de altfel deturnat pentru a sublinia victoria jucatoare cu origini romane, fiind transformat in "She the Nord" (Ea, Nordul).