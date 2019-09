Bianca Andreescu, castigatoare la US Open, a povestit in cadrul unui interviu acordat Good Morning America despre starile care au incercat-o in finala jucata cu Serena Williams.



"Imi treceau foarte multe prin cap. Imi e greu sa exprim in cuvinte ce inseamna pentru mine. Cred ca atunci, dupa meci, imi spuneam ca a meritat sa muncesc atat de mult si ca a meritat sa trec prin toate acele momente dificile. Sambata a fost o zi foarte buna pentru mine. Noaptea trecuta, inainte sa ma culc, am facut o pauza si am fost recunoscatoare pentru ce am obtinut. Am visat la asta de cand m-am apucat de tenis. Sunt foarte norocoasa. Am visat sa castig la US Open de la 12-13 ani. M-a ajutat mult. Cred ca noi ne facem propria realitate cu mintea", a declarat Bianca Andreescu la Good Morning America, potrivit hotnews.ro. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

