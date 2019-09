Bianca Andreescu, prima jucatoare canadiana care a castigat un Grand Slam in era open, a fost felicitata de catre premierul Justin Trudeau, in timp ce primarul din Mississauga, suburbia orasului Toronto, locul unde s-a nascut jucatoarea de origine romana, a tinut sa mentioneze ca sportivei "ii va aprtine cheia orasului pentru totdeauna".



"Felicitari, Bianca Andreescu! Ai scris istorie si ai facut o tara foarte mandra", a postat Trudeau pe retelele de socializare.

Congratulations @Bandreescu_! 🇨🇦 You’ve made history and made a whole country very proud. #SheTheNorth https://t.co/W98v1lUN9o — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 7, 2019

La randul sau, a reactionat si primarul orasului Toronto, John Tory: "Semnul orasului Toronto va fi aprins in aur in aceasta seara pentru a sarbatori victria istorica a Biancai Andreescu la US Open. Toronto va celebra victoria si abia asteapta o cariera plina de succese".

In egala masura, primarul din Mississauga, Bonnie Crombie, a mentionat: "Suntem atat de mandri de tine. Cheia orasului este a ta pentru totdeauna", potrivit adevarul.ro.

Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena Williams cu 6-3, 7-5, sambata, la New York.