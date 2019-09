Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana, Bianca Andreescu, s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam US Open, dupa ce a invins-o pe Elise Mertens, scor 3-6, 6-2, 6-3.





Meciul a durat doua ore si in ciuda faptului ca Bianca Andreescu a avut un inceput timid, pierzand primul set, in urmatoarele doua nu numai ca si-a revenit spectaculos, dar s-a impus categoric in fata jucatoarei din Belgia.

Andreescu a comis in cadrul acestei partide nu mai putin de 33 de erori nefortate.

Dupa acest succes, Bianca Andreescu devine prima adolescenta care ajunge in semifinalele US Open in ultimul deceniu. Inaintea sa Caroline Wozniacki a reusit performanta in 2009, pe cand era in varsta de 19 ani.