Bianca Andreescu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la US Open, dupa ce a invins-o pe Taylor Townsend in trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-2.



Meciul a durat o ora si 57 de minute de joc. Canadianca de origine romana a reusit sa o invinga pe jucatoarea care le-a eliminat pe Simona Halep si Sorana Cirstea. Daca in primul set Bianca Andreescu a reusit sa isi domine adversara, in cel de-a doilea set Townsend a crescut ritmul, lucru reflectat in scor. Andreescu a reusit sa se impuna in setul trei fara probleme, castigand meciul. In urmatoarea faza urmeaza sa o intalneasca pe Elise Mertens, potrivit ziare.com. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×