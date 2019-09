Jucatoarea de tenis Simona Halep reuseste o noua performanta, doborand un record istoric in circuitul WTA.



Simona Halep devine jucatoarea in activitate cu cele mai multe saptamani consecutive petrecute in top 10 WTA, aceasta fiind mai exact cea de-a 293-a saptamana petrecuta la rand in top 10 WTA, noteaza ziare.com.

Astfel, se egaleaza recordul detinut de Venus Williams; insa, americanca va fi intrecuta de Simona Halep, intrucat nu mai poate iesi din top 10 WTA indiferent de rezultatele de turneul de la Grand Slam, US Open, conform digisport.ro.

De asemenea, jucatoarea din Constanta a petrecut si 192 de saptamani pe podiumul ierarhiei mondiale.

Iata cum arata clasamentul mondial pe 27 ianuarie 2014, cand Simona a patruns in premiera in top 10:

1. Serena Williams (SUA) 13.000 puncte

2. Victoria Azarenka (Belarus) 6.581

3. Na Li (China) 6.570

4. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.750

5. Maria Sharapova (Rusia) 5.416

6. Petra Kvitova (Cehia) 4.745

7. Sara Errani (Italia) 4.440

8. Jelena Jankovici (Serbia) 4.310

9. Angelique Kerber (Germania) 4.030

10. Simona Halep (Romania) 3.760