Un panou cu imaginea jucatoarei de tenis Simona Halep a fost amplasat in Times Square, New York.



Ecranul a fost pus in New York la initiativa Bancii Transilvania, iar pe acesta sta scris mesajul "Our hero!" ("Eroina noastra"), noteaza ziuadecj.realitatea.net.

"Multumesc Banca Transilvania pentru suportul aratat in Times Square si Leicester Square!‬", a scris Simona Halep pe Facebook.

"Foarte special", a scris romanca si pe Instagram, unde a postat mai multe fotografii.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, marti, dupa ce a dispus de americanca Nicole Gibbs cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2.