Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, marti, dupa ce a dispus de americanca Nicole Gibbs cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2.



Halep (27 ani), campioana en titre de la Wimbledon, a obtinut o victorie muncita in fata unei adversare (26 ani) care a avut o evolutie peste locul pe care il ocupa in clasamentul mondial (135).

Simona Halep a castigat intr-o ora si 50 de minute, dupa ce la precedentele doua editii a pierdut in primul tur.

Romanca a inceput bine meciul si a condus cu 2-0 si 3-1, dar Gibbs a dat o replica buna si a reusit sa egaleze, 3-3. Halep a facut un nou break, l-a consolidat, iar apoi si-a adjudecat setul cu 6-3, la a cincea minge de set, scrie Agerpres.

Halep a inceput slab actul secund si Gibbs, care a avut o defensiva impecabila, a condus cu 2-0 si 4-1. Halep a facut un break, s-a apropiat la 2-4, dar si-a pierdut serviciul (2-5). Fostul lider mondial a salvat sase mingi de set si a facut break, 3-5, dar nu a reusit sa isi fructifice serviciul si Gibbs a egalat la seturi.

In decisiv, Halep a fost mai agresiva, mai concentrata si a inceput cu break, apoi s-a desprins la 2-0. Americanca si-a facut serviciul, dar Halep a parut de neoprit, dominand categoric jocul si ducand scorul la 5-1. Gibbs a mai facut un ghem, dar Halep a incheiat conturile cu 6-2 in decisiv.

Halep a avut un as in acest meci si a facut 2 duble greseli, cate a avut si Gibbs. Procentajul la punctele facute cu primul serviciu a fost favorabil americancei (51%-57%), dar la al doilea a apartinut romancei (58%-32%). Halep a dominat la capitolul mingi direct castigatoare, 34-18, dar avut si mai multe erori nefortate, 42-35.

Simona Halep castigase si primul sau meci cu Gibbs, anul trecut, in primul tur la Shenzhen, cu 6-4, 6-1.

Romanca si-a asigurat un cec de 100.000 de dolari si 70 de puncte WTA. Urmatoarea sa adversara va fi o alta americanca, Taylor Townsend (23 ani, 116 WTA), care a dispus tot marti de Katerina Kozlova (Ucraina), cu 3-6, 6-3, 6-2, reusind 12 asi.

Halep a castigat toate cele trei meciuri cu Townsend, in 2017, in turul al doilea la Cincinnati, cu 6-4, 6-1, in 2018 la Roland Garros, in turul al doilea, cu 6-3, 6-1, si anul acesta in turul al doilea la Miami, cu 6-1, 6-3.