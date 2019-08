Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a fost invinsa de americanca Madison Keys, cu 6-1, 3-6, 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Cincinnati (Ohio/SUA), dotat cu premii totale de 2.944.486 dolari.

Halep, tripla finalista la Cincinnati (2015, 2017, 2018), s-a inclinat dupa doua ore si trei minute de joc, in fata unei adversare (18 WTA) care a avut o conditie fizica mai buna.

Halep, care venea dupa o accidentare ce a fortat-o sa abandoneze in sferturi la Toronto, a aratat ca nu este in plenitudinea fortelor sale si a acuzat in deseori lipsa de mobilitate a picioarelor sale.

Keys, cu un serviciu foarte bun, a dominat autoritar primul set, reusind cinci ghemuri consecutive de la 1-1, impunandu-se cu 6-1, in doar 24 de minute. Halep a adunat doar sase puncte pe propriul serviciu, dintre care doar doua cu prima minge.

Halep a inceput mai bine actul secund si a condus cu 2-0, si-a pierdut serviciul, dar a revenit si s-a desprins la 4-1, dupa ce a salvat cinci mingi de 3-2. Keys s-a apropiat la 4-3, dar romanca a facut un nou break, incheind setul cu 6-3.

Simona Halep a inceput cat se poate de rau setul decisiv, fiind condusa cu 3-0. Keys a avut chiar cinci mingi de 4-0, dar Halep a rezistat si a reusit apoi sa egaleze, 3-3. Halep a salvat o minge de meci la 5-4 pentru americanca, apoi Keys a facut 6-5, Halep a condus cu 40-0 in ghemul 12, dar a gresit cateva mingi, Keys a returnat foarte bine si a obtinut victoria, cu 7-5 in setul al treilea.

Keys a avut 10 asi si a comis 3 duble greseli, in timp ce Halep a avut 3 asi si 5 duble greseli. Keys a avut o rata mai buna a mingilor de break fructificate, 73%, iar Halep a inregistrat doar 54%.

Halep conduce in continuare in meciurile directe, cu 5-2, singura victorie anterioara a americancei datand din 2014.

Simona Halep va primi un cec de 30.330 dolari si 105 puncte WTA.

Halep, campioana en titre de la Wimbledon, se va pregati acum pentru ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open, unde anul trecut a pierdut in prima runda, potrivit Agerpres.