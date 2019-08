Jucatoarea romana de tenis Simona Halep se afla pe locul al patrulea in clasamentul celor mai bine platite sportive ale lumii, dat publicitatii de revista americana Forbes, in care prima pozitie este ocupata de americanca Serena Williams.

Halep (24 ani, locul 4 WTA) a acumulat 10,2 milioane dolari in perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 2019, din care 6,2 milioane dolari din premiile obtinute la turneele la care a participat si 4 milioane dolari din sponsorizari.

Reprezentanta tarii noastre, care are in palmares doua titluri de Mare Slem - Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019 -, a obtinut venituri totale de peste 33 milioane dolari pe parcursul carierei sale, ocupand locul al cincilea in clasamentul all time al castigurilor din tenisul feminin.

Topul stabilit de Forbes este dominat, pentru al patrulea an consecutiv, de americanca Serena Williams, cu 29,2 milioane dolari, insa doar 4,2 milioane dolari au fost obtinuti in urma participarii la turnee, restul sumei provenind din sponsorizari.

Cea mai mica dintre surorile Williams este urmata de alte doua jucatoare de tenis, japoneza Naomi Osaka si germanca Angelique Kerber, cu 24,3 milioane, respectiv 11,8 milioane dolari, potrivit Agerpres.

De mentionat ca primele 11 locuri din ierarhia stabilita de Forbes sunt ocupate de jucatoare din circuitul profesionist de tenis.

Clasamentul celor mai bine platite sportive din lume

Iata cum se prezinta clasamentul celor mai bine platite sportive din lume:

1. Serena Williams (tenis) 29,2 milioane dolari

2. Naomi Osaka (tenis) 24,3 milioane

3. Angelique Kerber (tenis) 11,8 milioane

4. Simona Halep (tenis) 10,2 milioane

5. Sloane Stephens (tenis) 9,6 milioane

6. Caroline Wozniacki (tenis) 7,5 milioane

7. Maria Sarapova (tenis) 7 milioane

8. Karolina Pliskova (tenis) 6,3 milioane

9. Elina Svitolina (tenis) 6,1 milioane

10. Venus Williams (tenis) 5,9 milioane

11. Garbine Muguruza (tenis) 5,9 milioane

12. Alex Morgan (fotbal) 5,8 milioane

13. P.V. Sindhu (badminton) 5,5 milioane

14. Madison Keys (tenis) 5,5 milioane

15. Ariya Jutanugarn (golf) 5,3 milioane