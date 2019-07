Simona Halep a fost decorata de catre presedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, intr-o ceremonie care s-a tinut la Palatul Cotroceni.



"Avem in fata noastra o mare campioana, care a oferit romanilor nu doar momente de bucurie, ci si un exemplu de nepretuit.

Draga Simona Halep,

Va confer astazi cea mai inalta distinctie a statului roman ca recunoastere si pretuire profunda pentru castigarea prestigiosului trofeu de la Wimbledon, precum si pentru parcursul profesional de exceptie de pana acum.

Ati scris o pagina importanta din istoria tenisului romanesc, in doar 55 de minute, la Wimbledon. Datorita talentului, pasiunii, determinarii, perseverentei si a pregatirii constante, ati reusit sa deveniti prima jucatoare de tenis din Romania care detine acest titlu. Va felicit din toata inima!

A fost mai mult decat un meci, a fost o lectie de concentrare, de forta fizica si psihica, de uriasa ambitie. Ne-ati demonstrat tuturor ca prin efort constant si pasiune se pot obtine performante deosebite pe scena mondiala a sportului. Va multumesc, in numele romanilor, pentru modul in care promovati tara noastra si sportul romanesc!

La un moment dat ati afirmat ca, desi au fost momente dificile pe parcursul carierei, nu v-ati gandit niciodata sa renuntati. Asta inseamna sa fii o luptatoare, sa refuzi sa renunti indiferent cat de greu iti este. V-ati ambitionat sa credeti ca nimic nu este imposibil. Si ati reusit!

Onorata audienta,

Permiteti-mi sa imi indrept atentia catre familia acestei mari campioane, catre oamenii despre care stiu ca i-au fost tot timpul alaturi.

Doamna si domnule Halep, va felicit si va multumesc pentru ca ati crescut nu doar un mare sportiv, stiind sa cultivati talentul, dar si un om foarte curajos, muncitor, determinat, modest, sincer, cu o conduita exemplara atat pe teren, cat si in afara lui. Totodata, as vrea sa felicit si membrii echipei care va sunt alaturi: antrenori, medici, sponsori si prieteni.

Simona Halep este deja una dintre cele mai iubite sportive din toate timpurile. Prin tenisul pe care il practica, cu atat de multa pasiune si daruire, inspira milioane de oameni din multe colturi ale lumii. Mai mult, ea ajunge, intr-un mod cu totul deosebit, la inimile copiilor si le sadeste semintele increderii si curajului. Prin puterea exemplului, reprezentati un foarte pretios model pentru tanara generatie.

Draga Simona,

Performanta deosebita la care ati ajuns, trebuie sa recunoastem, va apartine in totalitate, dumneavoastra si familiei dumneavoastra. Este pacat, si o spun cu mare regret, ca astfel de talente nu primesc sprijinul cuvenit din partea autoritatilor statului. Cel mai elocvent exemplu este ca ati castigat un turneu disputat pe un teren cu iarba, fara ca noi, in Romania, sa avem macar asa ceva.

Multi copii talentati renunta sau nu pot face performanta pentru ca fie le lipseste sprijinul financiar, fie nu au conditii sa se antreneze. Toate aceste lipsuri ii determina pe cei mai multi sa renunte. Cand ei se pierd, pierdem noi toti, pierde Romania. Exemplul pe care il oferiti trebuie sa impulsioneze autoritatile sa gandeasca o strategie pentru a putea sustine sportul romanesc.

In final, va doresc sa aveti parte de succes in tot ceea ce v-ati propus sa faceti si sa ramaneti la fel de atasata si fidela valorilor in care credeti si pe care le promovati constant. De azi inainte, cand spui Halep, spui Romania si cand spui Romania, spui Halep!

Va felicit si va multumesc!", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.