Prima conferinta de presa din Romania in care instagrammerii au fost in rolul jurnalistilor s-a intamplat weekendul trecut, la Constanta. Simona Halep, cel mai iubit si admirat roman al momentului, a acordat interviuri creatorilor de continut, pe care acestia le-au relatat in direct, prin InstaStories.



Premiera a avut loc in ziua in care castigatoarea de la Wimbledon a adus trofeul acasa, in orasul natal si l-a prezentat constantenilor, in cadrul unui eveniment cu peste 10.000 de oameni.

Potrivit unui comunicat remis 9am, conferinta a fost realizata in miscare, pe platforma autobuzului supraetajat care a dus-o pe Halep de la Sala Sporturilor in Piata Ovidiu, la intalnirea cu miile de turisti si constanteni. Relaxata si cu zambetul pe buze, Simona Halep a povestit cat timp petrece pe Instagram, ce ar relata intr-un vlog daca nu ar juca tenis, cum arata vacanta ideala pentru ea sau unde si-ar face nunta atunci cand acest moment va veni.



Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

„De cand vorbim despre digital PR, iar bloggerii, instagrammerii si vloggerii au devenit actori importanti in comunicare, cele mai aprinse dezbateri au ca tema calitatea continutului pe care acestia il pot crea si, mai ales, credibilitatea lor. Prin aceasta conferinta-eveniment, am reusit sa punem fata in fata cativa tineri pasionati de online cu romanul numarul 1 al momentului. Campioana de la Wimbledon a acceptat provocarea si a raspuns cu sinceritate si deschidere, chiar si intrebarilor legate de viata personala, desi, la final, a recunoscut ca atunci cand jurnalistii cauta astfel de ‘stiri’ nu se simte tocmai confortabil. Totusi, in fata noastra s-a deschis. Asadar, un avantaj pentru new media”, declara Mihaela Barbu, Head of New Media Zaga Brand, agentia care a organizat evenimentul de la Constanta.

Ceremonia in cadrul careia Simona Halep a prezentat constantenilor trofeul obtinut la Wimbledon a fost organizata de Primaria Constanta. Jucatoarea care a inceput tenisul in orasul natal nu a uitat ca aici a facut primii pasi in sportul care i-a adus atatea bucurii si le-a multumit miilor de oameni care au iesit in mijlocul orasului pentru a o intampina.