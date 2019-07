Peste 20 de mii de romani au asteptat-o pe Simona Halep la National Arena pentru a sarbatori alaturi de ea castigarea turneului de la Wimbledon.



Iata ce a scris presa internationala despre primirea de care a avut parte Simona Halep pe National Arena, potrivit Ziare.com:

L'Equipe: "Simona Halep, primita ca un star rock in Romania! A fost primita cu multa caldura la intoarcerea in Romania si sarbatorita de un stadion intreg. Cand se discuta despre statutul Simonei in Romania, statuul de star nu este deloc exagerat".

Tennis Tonic: "INCREDIBIL! Numele Simonei Halep a fost scandat de 30 de mii de oameni pe stadionul din Bucuresti. Simona a avut o primire senzationala in care a prezentat trofeul de la Wimbledon. Sportiva este din ce in ce mai mult un erou national in Romania. Ea a avut deja parte de o primire extraordinara dupa titlul de la Roland Garros, iar anul acesta a fost onorata cu prezenta a 30 de mii de oameni pe stadion, care i-au scandat numele cand a prezentat trofeul".

Tennis Life: "Primire eroica pentru Simona Halep la ea acasa. Imaginati-va zeci de mii de barbati si femei scandandu-ti numele doar pentru castigarea unui turneu. E ceva care te da pe spate cu siguranta! Si asta arata ce inseamna realizarile ei pentru oamenii unei tari cu o populatie de aproximativ 20 de milioane de oameni".

ABC.es: "Simona Halep a oferit o lectie de tenis in finala de la Wimbledon. O lectie de stil, strategie si determinare! Serena nu a putut obtine al 24-lea Grand Slam deoarece Halep a reusit unul dintre cele mai bune meciuri pe care Catedrala tenisului le va tine minte. Romanca a reusit sa scrie si mai multa istorie pentru tara ei, fiind prima sportiva ce castiga la Wimbledon. Iar aprecierea fanilor s-a ridicat la nivelul acestei performante".

Le Figaro: "Simona Halep s-a intors in Romania, unde a fost primita ca o eroina adevarata pe stadionul din Bucuresti".