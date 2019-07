In cadrul unui editorial pentru Romania Insider, Douglas MacKinnon, fost oficial la Casa Alba si Pentagon, sustine ca Simona Halep este Audrey Hepburn a tenisului.



"Cand aveam 16 ani, am vazut filmul 'Roman Holiday' pentru prima data si, ca multi alti tineri, am dezvoltat imediat o pasiune pentru Audrey Hepburn. Instinctiv, parte din aceasta pasiune a venit din faptul ca Audrey Hepburn - omul - era atat de amabila, darnica, empatetica si atat de modesta.

Am fost mereu un fan al tenisului, dar pentru ca sotia mea e cu adevarat talentata si interesata de tenis, am inceput sa urmaresc acest sport cu si mai multa atentie.

In urma cu aproximativ 5 ani, am vazut-o pe Simona Halep jucand pentru prima data. Mai mult decat de imensul ei talent, am fost impresionat de modestia ei sincera, bunatatea fata de ceilalti si chiar de credinta ei.

I-am spus sotiei mele: «In ceea ce priveste talentul, eleganta, bunatatea si modestia, Simona Halep este Audrey Hepburn a tenisului» (...)

Eleganta, bunatatea, modestia si credinta ei sunt o gura de aer proaspat in stadioanele adesea pline de oameni egoisti", a spus el, citat de gsp.ro.