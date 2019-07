Novak Djokovic a spus despre Simona Halep la Balul Campionilor de la Wimbledon, ca are spiritul unei luptatoare.



Aflat pe scena alaturi de Simona, Djokovici a laudat-o pe Simona pentru evolutiile din ultimii ani.

"Simona are jocul, are spiritul de luptatoare, acum are si experienta. Este cu adevarat grozav ca tari mici precum Romania si Serbia, care sunt tari vecine, se descurca atat de bine pe scena mondiala", a spus Djokovic la ceremonia de premiere.

Simona Halep a castigat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, scrie Ziare.com.