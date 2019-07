Fostul jucator de tenis Ilie Nastase a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca Simona Halep l-a razbunat castigand turneul de la Wimbledon, dupa cele doua finale pierdute acolo in 1972, cu Stan Smith (SUA) si 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).

"Imi pare foarte bine ca Simona a castigat acolo, m-a razbunat, ca sa zic asa, dupa cele doua finale pe care le-am pierdut la Wimbledon in '72 si '76. Dar atunci pentru mine asa a fost sa fie. Nu mai are rost sa ma gandesc la finalele alea. Bucuria mare este ca Simona a reusit sa se impuna in fata Serenei si sa castige al doilea sau Grand Slam din cariera", a spus Nastase.

Acesta a mentionat ca Halep nu a avut niciun moment probleme in timpul finalei de la Wimbledon. "Simona nu a avut probleme nicio clipa in finala. A fost scurt, 6-2, 6-2, nici nu ai ce sa mai spui. Este clar ca ea a fost mult mai buna fizic decat Serena. Cred ca a fost cea mai scurta finala din istorie la Wimbledon", a afirmat primul numar 1 al clasamentului ATP pentru Agerpres.

"Serena a gresit foarte mult azi. Pai am vazut la statistica, daca nu ma insel, 40 de greseli nefortate... iar asta e foarte mult intr-o finala. Eu ma asteptam ca Simona sa o alerge dintr-un colt in altul al terenului, dar nici nu a avut ocazia, pentru ca Serena gresea a doua sau a treia minge. Oricum, trebuie sa recunoastem ca pentru Serena Williams, la varsta pe care o are si doar la 1 an de la nastere, sa ajunga in finala unui Grand Slam este o mare performanta. Nu stiu cine altcineva poate reusi asta", a adaugat fostul tenisman.

Ilie Nastase a mentionat ca Simona Halep trebuie sa isi propuna de acum inainte urmatoarele Grand Slam-uri pe care nu le-a castigat, US Open si Australian Open, si sa nu se mai gandesca la locul 1 in clasamentul mondial.

"Simona s-a vazut ca se simte bine pe iarba, a castigat mai mult decat meritat. Acum pentru ea urmeaza celelalte Grand Slam-uri pe care nu le-a castigat. Sa se gandeasca la US Open, la Australian Open... asta trebuie sa faca, e tanara, are tot viitorul in fata. A fost numarul 1 mondial, gata, ajunge, acum sa se concentreze pe victorii la Grand Slam-uri. Degeaba esti numarul 1 mondial daca nu castigi un Grand Slam, si au fost 5-6 jucatoare care au fost in situatia asta. Asa ca sa nu mai plangem ca Simona nu mai e pe primul loc. Sa castige Grand Slam-uri e mult mai important", a mai afirmat Nastase.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. Halep aduce Romaniei primul titlu la simplu la Wimbledon, dupa doua finale pierdute de Ilie Nastase, in 1972, cu Stan Smith (SUA) si 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).

Halep a obtinut al doilea sau titlu de Mare Slem din palmares, dupa unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, in urma unei victorii in doar 55 de minute in fata fostului lider mondial.

Simona Halep (27 ani), numarul sapte mondial, a pierdut un singur set in drumul catre al doilea titlu de Grand Slam, in fata Mihaelei Buzarnescu, in turul al doilea, primul sau titlu de Mare Slem fiind castigat in 2018, la Roland Garros.

Jucatoarea romana a primit un cec de 2.350.000 lire sterline si 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire si 1.300 de puncte WTA.

Halep, care jucat a cincea finala de Grand Slam, dupa trei la Roland Garros si una la Australian Open, s-a impus in fata uneia dintre cele mai bune jucatoare din istoria tenisului, Serena avand sapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) si 23 de Mare Slem in cariera. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club si la US Open. Dintre turneele de Mare Slem, Simona nu a reusit sa ajunga in finala de la US Open, unde are o semifinala in 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open si sferturile la Roland Garros.