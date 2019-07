De la ora 16.00, SImona Halep si Serena Wiliams se intalnesc in finala turneului de la Wimbledon.

UPDATE - Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2, scrie Agerpres.

Halep a obtinut al doilea sau titlu de Mare Slem din cariera dupa unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, dupa o victorie in doar 55 de minute in fata fostului lider mondial.

Simona Halep (27 ani), numarul sapte mondial, a pierdut un singur set in drumul catre al doilea titlu de Grand Slam, in fata Mihaelei Buzarnescu, in turul al doilea, primul sau titlu de Mare Slem fiind castigat in 2018, la Roland Garros.

Halep, care jucat a cincea finala de Grand Slam, dupa trei la Roland Garros si una la Australian Open, s-a impus in fata uneia dintre cele mai bune jucatoare din istoria tenisului, Serena avand sapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) si 23 de Mare Slem in cariera. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club si la US Open.

Meciul de astazi este a 12 intalnire dintre Serena si Simona. Sportiva din SUA are 10 victorii, in timp ce Halep una singura, o alta partida, in 2015 la Indian Wells, nedisputandu-se din cauza abandonului Serenei.

"Cred ca Simona nu va avea un meci greu. Serena sta rau din punct de vedere fizic. Vorbeam cu Ion Tiriac, care este langa Simona la Londra, daca o plimba stanga-dreapta, Serena nu rezista. Se misca greu. Am vazut-o si cu Strycova. Era sa cada. Cred ca o ridicau cu macaraua. E momentul sa castige si Romania un trofeu la simplu la Wimbledon, daca eu n-am putut", a declarat Ilie Nastase pentru Libertatea.