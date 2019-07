Roger Federer i-a transmis Simonei Halep un mesaj de incurajare, inainte de finala de la de la Wimbledon, unde va juca impotriva Serenei Williams.

"Sa incerce sa castige. Trebuie sa ai o mentalitate de invingator, nu? Nu merge cu "Gata, sunt in finala" sau ca "Joc impotriva Serenei, n-am nicio sansa" pentru ca daca gandesti asa, vei pierde. Trebuie sa ai mentalitate de invingator, sa te gandesti ca meriti sa fii aici, ca ti-ai castigat acest drept. Nu poti sa ajungi in finala de la Wimbledon jucand mediocru. Adica sunt unii care o fac, dar aici nu este cazul. Trebuie sa te bucuri de moment, dar asta mai mult dupa ce castigi. Trebuie sa fii concentrata la maximum, sa nu fie depasita de eveniment. Oricum ea stie ce are de facut si asta e grozav", a declarat Roger Federer, la conferinta de presa dupa victoria contra lui Rafael Nadal, citat de Stiripesurse.ro.

Serena Williams (10 WTA) si Simona Halep (7 WTA) se vor infrunta sambata, 13 iulie, de la ora 16:00, in finala feminina de la Wimbledon 2019.