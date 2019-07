Simona Halep a fost laudata in presa internationala dupa ce s-a calificat pentru prima oara in finala turneului de la Wimbledon.



"Simona Halep isi arunca mainile in aer si e in finala de la Wimbledon! Si are o forma atat de buna incat n-ar trebui sa pariezi impotriva ei! O demonstratie de pura clasa din partea romancei!", scrie BBC.

"Simona Halep o invinge fara probleme pe Svitolina si ajunge in finala de la Wimbledon. Ea este prima romanca ajunsa intr-o finala la Wimbledon. Romanca a aratat o prestatie foarte frumoasa si s-a impus intr-o ora si 13 minute. Atat Simona cat si Svitolina nu se aflau intr-o forma prea buna si nici nu se simteau grozav pe iarba. Halep a dominat insa, a fost mai buna la toate capitolele si a fost mai rapida. Si-a surclasat adversara!", noteaza The Telegraph.

"Simona Halep o rezolva pe Svitolina si ajunge in prima finala de Wimbledon din cariera! Este prima jucatoare din Romania ce obtine acesta performanta! Romanca a profitat de experienta ei pentru a obtine o victorie in 72 de minute pe terenul central. Simona a mixat atleticitatea caracteristica cu loviturile directe si puternice din ambele parti ale terenului", conform WTA Tennis, citat de ziare.com.