Serena Williams s-a calificat in finala turnelui de Grand Slam de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Barbora Strýcová, scor 6-1, 6-2. Meciul a durat 59 de minute.



Finala de la Wimbledon urmeaza sa fie disputata sambata, 13 iulie, de la ora 16:00.

Serena Williams in varsta de 37 de ani a castigat de sapte ori turneul de la Wimbledon: in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 si 2016. Simona Halep s-a calificat pentru prima data in finala acestui turneu de Mare Slem.

In semifinale, Serena Williams a invins-o pe Alison Riske, scor 6-4, 4-6, 6-3, potrivit ziare.com.